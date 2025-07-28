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اليوناني لينوس جافريال مدربا لفريق السلة الأهلي خلفًا لأوجستي بوش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوناني لينوس جافريال مدربا لفريق السلة الأهلي خلفًا لأوجستي بوش

المدرب اليوناني لينوس جافريال
المدرب اليوناني لينوس جافريال
حمزة شعيب

أعلن النادي الأهلي تعيين المدرب اليوناني لينوس جافريال مديرًا فنيًا لفريق كرة السلة رجال، خلفًا للإسباني أوجستي بوش الذي أنهى مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.

ويأتي التعاقد مع جافريال، الذي سبق له قيادة نادي الحكمة اللبناني، في إطار سعي إدارة القلعة الحمراء لتجديد الدماء الفنية ومواصلة النجاحات التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وأنهى الأهلي بشكل رسمي علاقته مع الإسباني أوجستي بوش بعد اتفاق ودي بين الطرفين، حيث وجهت الإدارة الحمراء الشكر للمدرب على جهوده وإنجازاته خلال فترة عمله التي امتدت لأربع سنوات.

وخلال مشواره مع الفريق، نجح بوش في قيادة الأهلي لحصد 12 لقبًا محليًا وقاريًا، كان آخرها تتويجه بلقب دوري السوبر للموسم الماضي على حساب الاتحاد السكندري.

وتعول جماهير الأهلي كثيرًا على المدرب اليوناني الجديد، الذي يمتلك سجلًا تدريبيًا حافلًا في المنطقة العربية والأوروبية، لقيادة الفريق إلى مزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي فريق السلة المدرب اليوناني لينوس جافريال أوجستي بوش

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