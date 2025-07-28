سر تواجد محمد صلاح في معبد إيكوين في اليابان

كشفت تقارير صحفية عن سر تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في معبد إيكوين في اليابان.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن زيارة معبد "إيكوين" لم تكن سياحية فحسب، إذ خصص الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي آرني سلوت برنامجًا للتأمل داخل المعبد، يهدف لمنح اللاعبين قدرًا أكبر من الصفاء الذهني والتركيز قبل بداية الموسم الطويل.

وكتب نادي ليفربول على حسابه الرسمي على إكس قائلا: "بدأنا وقتنا فى اليابان بزيارة معبد إيكوين فى طوكيو صباح اليوم"، فى إشارة إلى أهمية الجانب الذهني ضمن خطة الإعداد.