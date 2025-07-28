المتحدة للرياضة تنعي علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد السابق

نعت الشركة المتحدة للرياضة المهندس علاء السيد، رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد السابق، الذى وافته المنية مساء أمس .



ورحل علاء السيد عن عالمنا بعد أن ترك خلفه مسيرة طويلة مع عالم كرة اليد المصرية.

وأقيمت صلاة الجنازة على روح الراحل بمسجد الصديق بمساكن الشيراتون بعد صلاة الظهر بمشاركة عدد من نجوم لعبة كرة اليد .



وأعلن علاء السيد رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة اليد، استقالته من منصبه عام 2021 بعدما حقق إنجازات قوية على مدار ثلاث سنوات على صعيد البطولات الأفريقية للناشئين والشباب والكبار، وعودة الرجال إلى السبعة الكبار على صعيد العالم.