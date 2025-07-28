قائد عمليات حسم الإرهابية علي كف عفريت.. مطلوب حيا للعدالة

ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بأخبار القبض على الإرهابي الإخواني محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ والذي يقيم فى تركيا وهارب من العدالة فى مصر وصادر ضده أحكام قضائية عديدة وقالت محاميته إن الجهات المختصة فى تركيا قامت بترحلية ولم توضح وجهته وخلال تلك السطور نرصد جرائمه وأفعاله والقضايا المطلوب فيها :

الإرهابي الإخواني محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ

- مواليد 25 مايو 1984

- حاصل على ليسانس أداب

مسئول الدعم اللوجيستي لحركة حسم الإرهابية

-مسئول التأصيل الشرعي لحركة حسم الإرهابية

- محكوم عليه بالمؤبد غيابيا فى قضية استهداف الشخصيات العامة

- محكوم عليه بالمؤبد غيابيا فى قضية محاولة استهداف الطائرة الرئاسية

- محكوم عليه بالمؤبد غيابيا فى قضية اغتيال المقدم ماجد عبد الرازق معاون مباحث قسم شرطة النزهة

النيابة العامة وجهت للإخواني الإرهابي الهارب محمد عبد الحفيظ عبدالله عبد الحفيظ اتهامات :

- الإنضمام لحركة حسم الإرهابية

- الإنضمام لحركة جماعة الإخوان الإرهابية

- مشاركة جماعة إرهابية أهدافها

- استهداف الأمن القومي للبلاد

- استخدام شخصيات عامة ومؤسسات الدولة

- الترحيض على أعمال العنف

- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

-الإعتداء علي الحريات والحقوق العامة

- الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

-تلقي تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها