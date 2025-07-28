سفير الخرطوم بالقاهرة: مصر قدمت خدمات جليلة للسودانيين المتواجدين في مصر

كشف عماد الدين مصطفى السفير السوداني لدى مصر، تفاصيل عودة السودانيين إلى وطنهم مرة أخرى بعدما كانوا متواجدين في مصر .



وقال عماد الدين مصطفى في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم" ،:" نشهد انطلاق القطار الثاني من مصر إلى السودان لإيصال السودانيين المتواجدين في مصر إلى السودان مرة أخرى ".

وتابع عماد ادلني مصطفى :" نوجه الشكر والتقدير إلى مصر الشقيقة على ما قدمته للسودانيين الذين نزحوا بسبب الحرب بالسودان ".



وأكمل عماد الدين مصطفى :" مشاعر العودة السودانيين على وطنهم مرة أخرى لا توصف وذلك بفضل مجهودات الجيش السوداني ".



ولفت عماد الدين مصطفى :" هناك تنسيق عالي مع مصر ومصر قدمت خدمات جليلة للسودانيين المتواجدين في مصر "، مضيفا:" كل سوداني يرغب في العودة على السوداني لديه فرصة الآن ".