عمر خيرت ناعيا زياد الرحباني: فقدنا قامة موسيقية عظيمة

نعى الموسيقار الكبير عمر خيرت، الفنان اللبناني زياد الرحباني الذي وافته المنية أمس.



وقال عمر خيرت في مداخلة هاتفية على قناة “ الحدث اليوم”،:" إحنا فقدنا قامة موسيقية عظيمة من أسرة عظيمة قامت بإثراء المكتبة الغنائية والمسرحية العربية ".



وتابع عمر خيرت :" البقاء لله في وفاة زياد الرحباني والفنان لا يموت وفنه يعيش وهذا هو عزائنا وفنك عايش يا زياد ".

وأكمل عمر خيرت:" عائلة الرحباني قاموا بتطوير كبير في الموسيقى العربية وقاموا بإثراء الموسيقى العربية بأفكار جميلة جديدة بصوت فيروز".

ولفت عمر خيرت :" أسرة الرحباني عملت الكثير للفن ، والراحل زياد الرحباني عمل مع والدته فيروز اعمال رائعة وكان له رؤية موسيقية إبداعية متطورة .

