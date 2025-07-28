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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آمال ماهر تنعى زياد الرحباني: بقي إرثه حيًّا في وجدان أمتنا

زياد رحباني
زياد رحباني
منار نور

نعت الفنانة المصرية آمال ماهر، الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني، الذي وافته المنية مؤخرًا، معبرة عن بالغ حزنها لرحيله، وموجهة خالص التعازي إلى الشعب اللبناني والعربي، وإلى الفنانة الكبيرة فيروز.

وقالت آمال ماهر في بيان عبر حساباتها الرسمية:"ببالغ الحزن والأسى، أتقدم إلى الشعب اللبناني الشقيق، وإلى جميع الشعوب العربية، وإلى أيقونة الفن العربي السيدة فيروز بخالص التعازي وصادق المواساة في رحيل الفنان والمبدع الكبير زياد الرحباني، الذي غاب جسداً، وبقي إرثه حيًا في وجدان أمتنا."

وأضافت:"لقد كان، وما زال، وسيبقى زياد الرحباني صوتاً حراً، وضميراً فنياً، حَمَل هموم الناس، فَحملوه الناس في قلوبهم حاضراً وغائباً."

وختمت نعيها بالدعاء قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون. ولروحه الرحمة، ولأحبّته ومحبيه الصبر والسلوان."

زياد الرحباني فيروز امال ماهر

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