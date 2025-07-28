تحديد أولي جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة في الزاوية

حددت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، جلسة محاكمة عاطل، بتهمة حيازة كمية من مخدر الآيس بقصد التعاطي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء ، وذلك في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس المقبل.





وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس أبيض بداخله مادة بيج اللون تبين انها تحتوي على جوهر الآيس المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وعلبة سجائر تحتوي على 5 قطع بها مخدر الحشيش.





وكانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء اثناء تفقدها الحالة الأمنية بالمنطقة اشتبهت في أحد الأشخاص، وبالاقتراب منه حاول الهرب ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في القبض عليه، وتبين أنه عاطل.





وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الآيس وكذلك كمية من مخدر الحشيش المخدر، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.