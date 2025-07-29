رودريجو يفتح باب التكهنات.. وتوتنهام يتحرك لضمه رسميا

دخل نادي توتنهام الإنجليزي في سباق التعاقد مع الجناح البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، ليُضاف إلى قائمة المهتمين بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل مستقبل غامض يخيّم على استمراره داخل "سانتياجو برنابيو".

وبحسب ما تم تداوله في الصحف الإسبانية، فإن إدارة توتنهام بدأت خطوات رسمية للتفاوض، وطلبت إذنًا من ريال مدريد من أجل التحدث مع اللاعب بشكل مباشر، لعرض مشروع النادي الرياضي تحت قيادة المدير الفني الجديد توماس فرانك.

ورغم أن رودريجو لا يزال ضمن خطط النادي الملكي، إلا أن تقارير متعددة تشير إلى احتمالية تقليص دوره خلال الموسم الجديد، خصوصًا مع اقتراب المدرب تشابي ألونسو من تولي القيادة الفنية للفريق، وهو ما دفع عدة أندية أوروبية، من بينها ليفربول وآرسنال، لمراقبة وضعه عن كثب.

في المقابل، ترى إدارة توتنهام أن التعاقد مع رودريجو سيكون إضافة هجومية قوية، رغم أنها أنفقت بالفعل ما يقارب 150 مليون يورو هذا الصيف على صفقات متعددة، ما يؤكد رغبة النادي في بناء فريق أكثر تنافسية محليًا وقاريًا.

لكن العقبة الأبرز تبقى في الجانب المالي، إذ يتمسك ريال مدريد بالحصول على 90 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب، وهو رقم يُعد مرتفعًا بالنسبة للنادي اللندني، لا سيما في ظل الراتب السنوي الكبير لرودريجو، والذي يصل إلى 10 ملايين يورو.

ويسعى توتنهام إلى التفاوض مع ممثلي اللاعب لإقناعه بتخفيض راتبه، من أجل تسهيل التوصل إلى اتفاق نهائي، خاصة في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تعزيز صفوفه بلاعبين أصحاب خبرة على أعلى مستوى.