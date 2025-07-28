اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل طالب داخل مقابر الزقازيق

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الزقازيق محاكمة المتهم بقتل طالب داخل منطقة المقابر بنطاق مركز ههيا.

محاكمة المتهم بقتل طالب داخل مقابر الزقازيق

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سراج الدين، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي، وحسين عدلي، وحازم حسن عبدالباري، وأمانة سر خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة طالب متهم في القضية رقم 8240 لسنة 2024 جنايات مركز ههيا، والمقيدة برقم 3841 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق.

تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الماضي 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «محمد. س. م. ع» 18 عامًا، طالب، مقيم بناحية الزرزمون بمركز ههيا، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل المجني عليه «أسامة. ع. أ. م» 17 عاما، طالب، مقيم بقرية بذات الناحية.

وأسند أمر الإحالة، للمتهم قتل المجني عليه عمدًا، بأن تعدى عليه باستخدام سلاح أبيض عبارة عن «سكين» وانهال عليه بالضرب بتوجيه عدة ضربات استقرت إحداها في الجانب اليسر من الصدر؛ فأودت بحياته، قاصداً من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحريات المباحث أن المجني عليه كان رفقة صديق له من خارج القرية، من أجل التدخل لإنهاء خلاف بين صديقه والمتهم، وأثناء تدخله للصلح بينهما، حدثت مشادة كلامية مع المتهم، مما آثار غضبه، فقام الأخير بالتعدي عليه بسلاح أبيض عبارة عن «سكين»، ما أدى إلى إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالتحقيقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق أحالت المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات.