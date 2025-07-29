اليوم .. «السلة الأوليمبى» يواجه البحرين بالبطولة العربية

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم، المنتخب الوطنى الأوليمبى لكرة السلة مع نظيره البحرينى، فى الجولة الثالثة من البطولة العربية لكرة السلة، التى تقام فى البحرين، خلال الفترة من 25 يوليو الجارى وحتى 2 أغسطس المقبل.

وكان المنتخب الأوليمبى ، قد افتتح مشواره فى البطولة بالفوز على قطر 90/ 69، ثم تغلب على الكويت 96/ 65 فى لقائه الثانى.

ويشارك «الفراعنة» فى البطولة بالمنتخب الأوليمبى، وسط تواجد 6 منتخبات أخرى، هى قطر والكويت والإمارات وتونس والجزائر والبحرين «البلد المضيف»، وتقام البطولة بنظام دورى من دور واحد.