حمادة عبد الطيف: بعض رموز الزمالك مصالحهم الشخصية أهم من مصلحة النادي

تحدث حمادة عبد اللطيف نجم نادي الزمالك السابق، عن تراجع مركز الزمالك في بطولة الدوري الممتاز للسنوات الماضية



وقال عبد اللطيف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كرة القدم ليست عافية، وبكل واقعية الزمالك لم يكن يستحق الحصول على المركز الثاني آخر ثلاث مواسم

واضاف: رغم تراجع جودة لاعبي الزمالك والمدربين في الثلاث مواسم الماضية إلا انه حصل على بطولات، ولكن أنا غير مقتنع بالكونفدرالية او كاس مصر، اهم بطولتين هما دوري الأبطال والدوري الممتاز

وتابع: مفيش ناد ياخد مكان ناد، وبيراميدز حصل على المركز الثاني في آخر ثلاث مواسم لأنه افضل من الزمالك في الملعب

وأردف: هناك مصالح شخصية داخل نادي الزمالك ولذلك هي السبب في ابتعاد النادي عن المنافسة في الثلاث مواسم الماضية

وتابع: بعض رموز الزمالك مصالحهم الشخصية اهم من مصلحة نادي الزمالك، أقول ذلك وانا اشعر بالحزن

وواصل: بعض رموز الزمالك قاموا بالهجوم على جون ادوارد قبل حتى أن يبدأ مهام عمله، والزمالك يمر بفترة جديدة في تاريخه ولابد أن نسانده