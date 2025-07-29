سيموتريتش على قرار هولندا منعه من دخول أراضيها: أوروبا لم توفر الأمان لليهود

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" ، في نبأ عاجل عن وزير مالية الاحتلال الصهيوني سموتريتش ، تعليقا على قرار هولندا منعه من دخول أراضيها، أن أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي، ولن تفعل ذلك مستقبلا.

وأعلنت الحكومة الهولندية ، منع دخول الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش إلى هولندا، حيث اتهما بالتحريض على عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والدعوة لتوسيع المستوطنات غير القانونية والدعوة للتطهير العرقي في قطاع غزة.

وفي وقت سابق ، أدرجت هولندا الاحتلال الاسرائيلي لأول مرة على قائمة الدول الأجنبية التي تشكل تهديداً للبلاد، مشيرة إلى المحاولات الإسرائيلية للتأثير على السياسة والرأي العام الهولندي من خلال التضليل.