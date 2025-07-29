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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة الدقهلية: تقديم 90 ألف خدمة بمشاركة أكثر من 550 فريقًا ضمن «100 يوم صحة»

حملة100يوم
حملة100يوم
همت الحسينى

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملة الوطنية "100 يوم صحة" حققت نجاحًا ملحوظًا منذ انطلاقها، مشيرًا إلى أنه تم تقديم نحو 90,000 خدمة صحية متكاملة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، ضمن جهود وزارة الصحة لتكثيف خدمات المبادرات الرئاسية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

من جانبه، أوضح الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية، أن الحملة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الصحة العامة، من خلال خطة ميدانية تشمل فرقًا طبية منتشرة بجميع الإدارات الصحية، مؤكدًا أن التنسيق مستمر مع الهيئات المختلفة لضمان الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأكدت الدكتورة زينب ربيع، منسق عام المبادرات الصحية بالمديرية، أن حملة "100 يوم صحة" هي امتداد فعلي لمبادرات  رئيس الجمهورية، وفي مقدمتها "100 مليون صحة"، وتنطلق هذا العام تحت شعار "عام الشراكات والتعاونات"، في ضوء أهمية التكامل بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم المنظومة الصحية.


وقالت "ربيع" إن الحملة تستهدف تقديم جميع خدمات المبادرات الرئاسية وخدمات الصحة العامة بشكل مكثف خلال فترة زمنية محددة تبلغ 100 يوم، ويتم تنفيذها من خلال أكثر من 550 فريقًا طبيًا موزعين على مستوى المحافظة في 18 إدارة صحية، تشمل فرقًا ثابتة داخل مراكز ووحدات الرعاية الأولية، وأخرى متحركة في المؤسسات الحكومية، والأسواق، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى فرق متنقلة تعمل بالتزامن مع القوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

وأضافت أن الحملة حظيت بإقبال واسع من المواطنين، بما يعكس الثقة المتزايدة في الخدمات الصحية، ويحفز فرق العمل على مواصلة الجهود لتقديم أفضل خدمة ممكنة لجميع الفئات المستهدفة.

وأكد الدكتور تامر مدكور أن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الفني واللوجستي الكامل لإنجاح فعاليات الحملة، مع متابعة يومية ميدانية لضمان الالتزام بمعايير الجودة وتحقيق الأهداف الصحية المرجوة في إطار خطة الدولة للنهوض بصحة المواطنين.

الدقهلية وكيل وزارة حملة 100يوم

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