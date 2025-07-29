قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يجوز قضاء السنن الرواتب لمن فاتته؟.. الإفتاء تجيب
توافق أردني ألماني.. الملك عبد الله يطالب برلين بوقف الحرب وإغاثة غزة
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مهددة بعزلة دولية .. ونرفض تهجير الفلسطينيين
حادثة مروعة بنيويورك.. مسلح يقتل 4 أشخاص بينهم شرطي ويصيب آخرين قبل أن ينهي حياته
وزير الثقافة يُعلن أسماء الفائزين بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025
الكهرباء: إطلاق التيار وتأمين التغذية لمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب
المستشار الألماني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو
خطاب السيسي يعيد ترسيخ ثوابت القاهرة تجاه غزة.. وخبير: مصر دائما حاملة لهموم الشعب الفلسطيني
الحكومة: تحليل لـ 55.5 ألف سائق للكشف عن تعاطي المخدرات خلال شهر
في مقدمتهم السقا وأشرف زكي.. نجوم الفن في جنازة شقيق المخرج خالد جلال.. شاهد
الحماية المدنية تدفع بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق عقار مصر الجديدة
5 سيارات إطفاء بالموقع.. اللقطات الأولى من حريق عقار مصر الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حوادث مأساوية تضرب عددا من المحافظات: طعنات غادرة تودي بحياة محفظة قرآن في مسكن الزوجية.. سقوط شاب من الطابق الرابع .. مشاجرة تنهى حياة شخص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم المحافظات

شهدت عدة محافظات خلال الساعات الماضية مجموعة من الحوادث المتفرقة، أثارت حالة من الجدل والقلق بين الأهالي. وتنوعت الحوادث ما بين تصادم سيارات على الطرق السريعة

محافظة الوادى الجديد

لقي شخص مصرعه، بعد أن سقط من الطابق الرابع بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين مصرع "أحمد رجب إبراهيم"، 53 عامًا، بعد أن سقط عن طريق الخطأ من الطابق الرابع بوحدة سكنية بحي " الزهور" بمدينة الخارجة.

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.


تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفى ناصر بوصول المدعو "أحمد ص م" 22 سنة ومقيم بمنطقة إبراهيم بك دائرة القسم، جثة هامدة وبه طعنة نافذة بالفخذ.


و على الفور انتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونوه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويدعى "سيد ع ع ا" 23 سنة عاطل ومقيم بمنطقة إبراهيم بك، وذلك بسبب خلافات جيره سابقة بينهما، ويوم الواقعة تجددت الخلافات وبدأت بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام علي إثرها المتهم بطعن المجنى عليه طعنة بالفخذ بسلاح أبيض"مطواة"، أودت بحياته، وفر هارباً.


وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة.

محافظة الغربية

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة زوجة محفظة للقرآن الكريم علي يد زوجها، بعدما تعرضت للضرب بأدوات حادة وطعنات غادرة أودت بحياتها داخل منزلها عش الزوجية بسبب خلافات أسرية بقرية كفر العبايدة.
تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا  يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها بالقرية، إثر تعرضها لعدة طعنات نافذة في منطقة الصدر بسلاح أبيض على يد زوجها.


كما انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة المركز تحت إشراف العقيد أبو العزم فتحي وتم الدفع بسيارة إسعاف، حيث تبين وفاة السيدة وتدعى "ريهام. أ"، متأثرة بإصاباتها البالغة، واتضح أن المتهم هو زوجها "حسين. ش".

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.

محافظة الوادى الجديد مستشفى الخارجة التخصصي محافظة القليوبية مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

ترشيحاتنا

احتفالية بقصر عابدين

جي بي أوتو تعزز ريادتها في السوق المصري.. تفاصيل

انفنكس

مواصفات أحدث منتجات إنفينيكس العالمية

أندرويد 16

Android 16.. تاريخ الإصدار والأجهزة المؤهلة وميزات جديدة

بالصور

أنيقة ورشيقة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بجمالها

داليا البحيرى تخطف الانظار بجمالها
داليا البحيرى تخطف الانظار بجمالها
داليا البحيرى تخطف الانظار بجمالها

أخبار السيارات| شاحنات لا تخضع لتحليل المخدرات.. وشيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب المحرك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ

طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..
طريقة عمل سموزى عصير الخوخ..

تسلا تخطط للتخلص من "سايبرتراك" واستبدالها بشاحنة أصغر

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد