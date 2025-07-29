حوادث مأساوية تضرب عددا من المحافظات: طعنات غادرة تودي بحياة محفظة قرآن في مسكن الزوجية.. سقوط شاب من الطابق الرابع .. مشاجرة تنهى حياة شخص

شهدت عدة محافظات خلال الساعات الماضية مجموعة من الحوادث المتفرقة، أثارت حالة من الجدل والقلق بين الأهالي. وتنوعت الحوادث ما بين تصادم سيارات على الطرق السريعة

محافظة الوادى الجديد

لقي شخص مصرعه، بعد أن سقط من الطابق الرابع بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شخص لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي.

تبين مصرع "أحمد رجب إبراهيم"، 53 عامًا، بعد أن سقط عن طريق الخطأ من الطابق الرابع بوحدة سكنية بحي " الزهور" بمدينة الخارجة.

جرى نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطاراً من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفى ناصر بوصول المدعو "أحمد ص م" 22 سنة ومقيم بمنطقة إبراهيم بك دائرة القسم، جثة هامدة وبه طعنة نافذة بالفخذ.



و على الفور انتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونوه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويدعى "سيد ع ع ا" 23 سنة عاطل ومقيم بمنطقة إبراهيم بك، وذلك بسبب خلافات جيره سابقة بينهما، ويوم الواقعة تجددت الخلافات وبدأت بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام علي إثرها المتهم بطعن المجنى عليه طعنة بالفخذ بسلاح أبيض"مطواة"، أودت بحياته، وفر هارباً.



وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة.

محافظة الغربية

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة زوجة محفظة للقرآن الكريم علي يد زوجها، بعدما تعرضت للضرب بأدوات حادة وطعنات غادرة أودت بحياتها داخل منزلها عش الزوجية بسبب خلافات أسرية بقرية كفر العبايدة.

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل سيدة داخل منزلها بالقرية، إثر تعرضها لعدة طعنات نافذة في منطقة الصدر بسلاح أبيض على يد زوجها.



كما انتقلت قوة من المباحث الجنائية بدائرة المركز تحت إشراف العقيد أبو العزم فتحي وتم الدفع بسيارة إسعاف، حيث تبين وفاة السيدة وتدعى "ريهام. أ"، متأثرة بإصاباتها البالغة، واتضح أن المتهم هو زوجها "حسين. ش".

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية.