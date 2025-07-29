إطلالة مميزة.. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور على إنستجرام

شاركت الفنانة منه فضالي متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.

وظهرت منة فضالي في. الصور بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

وحرصت النجمة منه فضالي على مشاركة هذه اللحظات المبهجة مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل محبوها مع الإطلالة التي وصفها الكثيرون بـ الأنيقة المختلفة، مؤكدين أن منة تعرف دائمًا كيف تواكب الموضة وتختار ما يبرز شخصيتها وروحها المرحة، بينما عبّر البعض عن إعجابه بجرأتها في كسر النمط التقليدي وإبراز أنوثتها بأسلوب راقٍ وغير مبتذل.