المستشار الألماني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة على مدار الساعات الأخيرة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.





35 ألف متطوع.. الهلال الأحمر المصري يلعب دورًا محوريًا في تنظيم مرور الشاحنات

أفاد مراسل قناة إكسترا نيوز من أمام معبر رفح بأن عملية دخول شاحنات المساعدات مستمرة منذ الساعة السادسة صباحًا من الجانب المصري، مرورًا بالبوابة الجانبية المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يُعد المنفذ الوحيد حاليًا لدخول الإغاثة إلى القطاع.

وأكد المراسل، خلال رسالته على الهواء، أن الفوج الخامس من الشاحنات دخل بالفعل، بعد عبور أربعة أفواج سابقة، ويضم كل فوج ما بين 10 إلى 15 شاحنة محملة بمواد غذائية وإغاثية متنوعة، وتُجرى عمليات التفويج وفق تنظيم دقيق من قبل فرق الهلال الأحمر المصري، التي تتولى تنسيق اصطفاف الشاحنات حسب الجهة المرسِلة، لتسهيل الإجراءات وضمان دخولها بسلاسة.

البوابة المصرية من معبر رفح تعمل بشكل طبيعي

وأوضح أن البوابة المصرية من معبر رفح تعمل بشكل طبيعي، في حين أن البوابة الفلسطينية لا تزال مغلقة نتيجة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ اقتحامها في 7 مايو، وتحويل ساحة المعبر إلى منطقة عسكرية مغلقة، مما يمنع عبور الأفراد والمرضى.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025



رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أسعار الذهب في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام السابقة.

وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

عيار 18: 3964 جنيهًا

عيار 21: 4625 جنيهًا

عيار 24: 5286 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37,000 جنيه

ويتابع البرنامج بشكل يومي حركة أسعار الذهب وتغيراتها في السوق المصري، في إطار اهتمامه بالشؤون الاقتصادية التي تمس المواطن.

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، في فقرته الاقتصادية، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وذلك خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 وجاءت الأسعار كالتالي:



أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 48.81 جنيه

سعر البيع: 48.94 جنيه

السعر الأعلى المسجل: 57.48 جنيه

أسعار صرف اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 57.30 جنيه

سعر البيع: 65.79 جنيه

أسعار صرف الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 65.57 جنيه

سعر البيع: غير محدد

أسعار صرف الريال السعودي

سعر الشراء: 13.01 جنيه

سعر البيع: 13.05 جنيه

أسعار صرف الدينار الكويتي

سعر الشراء: 160.00 جنيه

سعر البيع: 160.49 جنيه

طقس شديد الحرارة ورطوبة خانقة تضرب مصر.. تحذيرات من شبورة ورياح

تتعرض البلاد اليوم، الثلاثاء 29 يوليو 2025، لموجة حر شديدة، حيث تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية، و40 درجة في القاهرة الكبرى.

الليل لا يحمل انفراجة كبيرة، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب المناطق، خاصة الساحلية.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة بين الرابعة والثامنة صباحًا، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح وارتفاع الأمواج

رياح نشطة تهب على سواحل مطروح والسلوم والعلمين والإسكندرية، ما يسبب اضطرابًا نسبيًا في الملاحة البحرية وارتفاعًا في أمواج المتوسط يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحر

الأرصاد تؤكد أن نسب الرطوبة تتراوح من 60% إلى 95%، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، خصوصًا في فترة الظهيرة.

مصر تؤكد تمسكها بثوابت القضية الفلسطينية وتواصل جهودها لوقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن القاهرة تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يضع حدًا للمعاناة الإنسانية المتفاقمة ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.

الملف الإنساني في غزة على رأس أولويات مصر

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن الوزير تأكيده أن مصر تضع الملف الإنساني في غزة على رأس أولوياتها، وتسعى لضمان تدفق المساعدات بشكل عاجل ومنتظم إلى سكان القطاع المحاصرين، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والشركاء الإقليميين.

كما شدد وزير الخارجية على أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، موضحًا أن القاهرة تدعم بشكل كامل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وجددت مصر خلال اللقاء دعوتها للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وزير الخارجية: مطلوب مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم على غزة

أشاد وزير الخارجية والهجرة بالتطور اللافت فى العلاقات المصرية البريطانية خلال الفترة الأخيرة والذى سيتم ترجمته عبر ترفيع العلاقات الثنائية إلى الشراكة الاستراتيجية.

وأكد وزير الخارجية والهجرة ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل للتوقف عن عدوانها الغاشم على قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية التوسع فى مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين لتعزيز السلام والعدالة والاستقرار في الشرق الأوسط.

المستشار الألماني: حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

قال المستشار الألماني خلال مؤتمر صحفي مع ملك الأردن، أننا نسعى لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



وأضاف أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو إحدى الخطوات النهائية لحل الدولتين، وعلى إسرائيل الوصول إلى حل فعال لأزمة غزة،ونطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وتابع: يجب بذل جهود فعالة لتعزيز السلام بالمنطقة، وننسق مع واشنطن لتهدئة الوضع في غزة، وأن الأردن شريك استراتيجي لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة.

تحرك الفوج الخامس لشاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بتحرك الفوج الخامس لشاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة.

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يُنظر إليه كواحد من أقوى داعمي إسرائيل، تحولا واضحا في موقف الولايات المتحدة الداعم لإسرائيل، معربا أيضا عن قلقه من الصور والتقارير التي تظهر معاناة الأطفال من الجوع في قطاع غزة.

وقال ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أثناء زيارته إلى اسكتلندا، إن الولايات المتحدة لن تعترض على خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية، بحسب ما أفادت به صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.