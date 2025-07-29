طقس شديد الحرارة ورطوبة خانقة تضرب مصر.. تحذيرات من شبورة ورياح

تتعرض البلاد اليوم، الثلاثاء 29 يوليو 2025، لموجة حر شديدة، حيث تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية، و40 درجة في القاهرة الكبرى.

الليل لا يحمل انفراجة كبيرة، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب المناطق، خاصة الساحلية.

شبورة مائية كثيفة صباحًا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة بين الرابعة والثامنة صباحًا، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

نشاط رياح وارتفاع الأمواج

رياح نشطة تهب على سواحل مطروح والسلوم والعلمين والإسكندرية، ما يسبب اضطرابًا نسبيًا في الملاحة البحرية وارتفاعًا في أمواج المتوسط يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحر

الأرصاد تؤكد أن نسب الرطوبة تتراوح من 60% إلى 95%، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، خصوصًا في فترة الظهيرة.

حالة البحر الأحمر مستقرة

البحر الأحمر في حالة معتدلة تسمح بممارسة الأنشطة البحرية بحذر، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

وينصح المواطنون بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه، واتخاذ الحيطة أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة.