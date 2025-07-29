قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل أرسل الزمالك عرضا لـشراء عبد القادر من الأهلي.. أحمد حسن يجيب
الأهلي يواجه انبي وديا اليوم بالتتش
100 يوم صحة: 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما
بالأسماء كاملة.. حركة تنقلات مباحث مديرية أمن القاهرة 2025
مصدر مقرب من اللاعب: إخلاء سبيل رمضان صبحي خلال ساعات
مدبولي: المؤسسة الدولية الإسلامية للتجارة شريكٍ مُهم في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر
ألمانيا تدعو لتدريس الدين الإسلامي في جميع مدارسها
مصر وقطر والأردن والسعودية توحد المواقف في نيويورك لدعم غزة وتفعيل خطة إعادة الإعمار
الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم وسقوط أمطار
السنباطي: إعداد سياسات حماية الطفل لتطبيقها بالمنشآت المتعاملة مع الأطفال
انكسار موجة الطقس الحار.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الغد
أول رد من بن غفير وسموتريتش بعد صفعة هولندا الدبلوماسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طقس شديد الحرارة ورطوبة خانقة تضرب مصر.. تحذيرات من شبورة ورياح

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تتعرض البلاد اليوم، الثلاثاء 29 يوليو 2025، لموجة حر شديدة، حيث تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 45 درجة مئوية، و40 درجة في القاهرة الكبرى.

الليل لا يحمل انفراجة كبيرة، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب على أغلب المناطق، خاصة الساحلية.

 شبورة مائية كثيفة صباحًا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذر من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة بين الرابعة والثامنة صباحًا، خاصة المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

  نشاط رياح وارتفاع الأمواج

رياح نشطة تهب على سواحل مطروح والسلوم والعلمين والإسكندرية، ما يسبب اضطرابًا نسبيًا في الملاحة البحرية وارتفاعًا في أمواج المتوسط يتراوح بين 1.5 و2.25 متر.

  ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بالحر

الأرصاد تؤكد أن نسب الرطوبة تتراوح من 60% إلى 95%، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة، خصوصًا في فترة الظهيرة.

حالة البحر الأحمر مستقرة

البحر الأحمر في حالة معتدلة تسمح بممارسة الأنشطة البحرية بحذر، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر.

وينصح المواطنون بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة، والإكثار من شرب المياه، واتخاذ الحيطة أثناء القيادة في الصباح بسبب الشبورة.

حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.3% الأسنان 91.1 %والهندسة 86.2%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

حسن شحاتة

أول تعليق من كريم حسن شحاتة بعد قرار الرئيس السيسي تجاه والده

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

ترشيحاتنا

رضا سليم

عرض قطري لرضا سليم بالأهلي.. اعرف التفاصيل

خوسيه ريبيرو

ريبيرو يستقر على تشكيل الدوري للأهلي

تعليق قوي من مدرب منتخب مصر السابق بشأن التنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان

تعليق قوي من مدرب منتخب مصر السابق بشأن التنسيق بين حسام حسن وحلمي طولان

بالصور

تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد القهوة

فوائد القهوة
فوائد القهوة
فوائد القهوة

هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم

الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة

انفجار غامض لـ سيارة تسلا سايبرتراك في ممر منزل

تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك
تسلا سايبرتراك

طريقة عمل البسطرمة في المنزل

طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..
طريقة عمل البسطرمة فى المنزل..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد