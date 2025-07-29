دعاء يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف.. كلمات جميلة ومؤثرة للمسلم

يشمل لطف الله جميع الكائنات من الإنسان والحيوان والنبات والجماد، ولطف الله لهذه الكائنات من حيث تسخيرها لخدمة الإنسان واللطف به.

دعاء يا خفي الألطاف

اللهم يا خفي الألطاف قِنا مما نخاف ، ومما لا نخاف ، اللهم قدر لنا فإنا لا نحسن التقدير ، ورضنا بقضاءك إنك على كل شيء قدير ، والطف بنا فيما جرت به المقادير ، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا ، ولا تحرمنا قرب رحمتك بشقاء أحوالنا ، اللهم إنا نلجأ إليك ببكاء كل طفل ، وأنين كل مريض ، ودعوة كل صالح ، وكرامة كل ولي ، وشفاعة كل نبي ، أن تصرف عنا السوء بما شئت وأنى شئت يا أرحم الرحمين.

اللهم يا من لطفه بخلقه شامل ، وبره بعبده واصل ، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وآمنا من كل ما نخاف ، وكن لنا بلطفك الخفي والظاهر ، يا باطن يا ظاهر يا لطيف ، نسألك وقاية اللطف في القضاء ، والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا.

اللهم بخفي لطفك ، وبلطيف صنعك ، وبجميل سترك ، أدخلنا تحت كنفك ، وتشفعنا بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، واكفنا كل ذي شر في الدنيا والآخرة بفضلك يا أرحم الراحمين.

دعاء الحفظ من مكروه

اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف.

اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى.

اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا من بفضله نعيش ونحيا.

اللهم أحفظنا باسمك الأعلى.

اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من السوء ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.

بسم الله خير الأسماء مكتوب اللهم احفظنا بما حفظت يونس في بطن الحوت وكما نجيب إبراهيم من النار.

اللهم أحفظنا وأحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريتنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفي ما رزقتنا.

اللهم أبعد عنا من لا يخافك وأبعد عنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.

للهم انصرنا و أحفظنا بحفظك وبعظيم أسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل.

اللهم لا تكل امرنا لمن لا يحفظها ولا ينصرنا بحق نبيك محمد اللهم أحفظنا بكل أسم هو لك.

اللهم صل وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاة ينفك بها العقد ويفتح بها الأبواب أمين يا رب العالمين.

