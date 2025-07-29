قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ساعات الليل | إعلان عاجل من الكهرباء بشأن أزمة التيار بالجيزة
مفتي الجمهورية: لا بقاء لحضارة تهدر نعمة الماء .. صور
اصطدم بالرصيف.. السكة الحديد: تأخر قيام القطار رقم 923 المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية
بشرى للمواطنين من الحكومة: انخفاض الدولار يفتح بابًا لخفض أسعار السلع في هذا الموعد
موصّياني على كدا | إعلامي شهير يكشف تطورا مثيرا في حالة أنغام الصحية
شهادة جندي أمريكي خدم بغزة: أمير مشى 12 كيلومترا ليحصل على عدس.. فتلقى رصاصة
مقتل 17 نزيلا في قصف روسي على سجن بزابوريجيا الأوكرانية
الحالة حرجة | دخول لطفي لبيب المستشفى للمرة الثانية .. خاص
حكماء المسلمين يدين بشدة الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
خالد عبد العزيز يوجّه دعوة رسمية للإعلاميين الرياضيين لهذا السبب
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستخدم التجويع كأداة للضغط بهدف التهجير القسري
رئيس الوزراء للتجار والمصنعين: حان وقت خفض الأسعار بعد توفر الدولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف.. كلمات جميلة ومؤثرة للمسلم

الدعاء
الدعاء
محمد شحتة

يشمل لطف الله جميع الكائنات من الإنسان والحيوان والنبات والجماد، ولطف الله لهذه الكائنات من حيث تسخيرها لخدمة الإنسان واللطف به.

دعاء يا خفي الألطاف

اللهم يا خفي الألطاف قِنا مما نخاف ، ومما لا نخاف ، اللهم قدر لنا فإنا لا نحسن التقدير ، ورضنا بقضاءك إنك على كل شيء قدير ، والطف بنا فيما جرت به المقادير ، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا ، ولا تحرمنا قرب رحمتك بشقاء أحوالنا ، اللهم إنا نلجأ إليك ببكاء كل طفل ، وأنين كل مريض ، ودعوة كل صالح ، وكرامة كل ولي ، وشفاعة كل نبي ، أن تصرف عنا السوء بما شئت وأنى شئت يا أرحم الرحمين.
اللهم يا من لطفه بخلقه شامل ، وبره بعبده واصل ، لا تخرجنا عن دائرة الألطاف وآمنا من كل ما نخاف ، وكن لنا بلطفك الخفي والظاهر ، يا باطن يا ظاهر يا لطيف ، نسألك وقاية اللطف في القضاء ، والتسليم مع السلامة عند نزوله والرضا.
اللهم بخفي لطفك ، وبلطيف صنعك ، وبجميل سترك ، أدخلنا تحت كنفك ، وتشفعنا بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، واكفنا كل ذي شر في الدنيا والآخرة بفضلك يا أرحم الراحمين.

دعاء الحفظ من مكروه

اللهم أحفظنا من كل شر وسوء وغدر بلطفك يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف.
اللهم قنا شر الأسوأ ولا تجعلنا محلا للبلوى.
اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل يا من بفضله نعيش ونحيا.
اللهم أحفظنا باسمك الأعلى.
اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان ونعوذ بك من السوء ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
بسم الله خير الأسماء مكتوب اللهم احفظنا بما حفظت يونس في بطن الحوت وكما نجيب إبراهيم من النار.
اللهم أحفظنا وأحفظ أولادنا وبارك لنا في ذريتنا وفي أموالنا وفي صحتنا وفي ما رزقتنا.
اللهم أبعد عنا من لا يخافك وأبعد عنا شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها.
للهم انصرنا و أحفظنا بحفظك وبعظيم أسمك وانصرنا على من عادانا أو أراد بنا سوء من غدر ومن قهر ومن ذل.
اللهم لا تكل امرنا لمن لا يحفظها ولا ينصرنا بحق نبيك محمد اللهم أحفظنا بكل أسم هو لك.
اللهم صل وسلم على حبيبك وحبيبنا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلاة ينفك بها العقد ويفتح بها الأبواب أمين يا رب العالمين.
 

يا خفي الألطاف دعاء يا خفي الألطاف دعاء الحفظ من مكروه حكم قول يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف معنى يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

لعدم دقة النتائج.. نظر دعوى طلاب الثانوية العامة لتصحيح أوراق الإجابات يدويا

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

بدء المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 في هذا الموعد

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

وزار

الكهرباء تعلن رسميا عن عودة التيار الكهربائي للجيزة في هذا الموعد

ترشيحاتنا

احتفالية بقصر عابدين

جي بي أوتو تعزز ريادتها في السوق المصري.. تفاصيل

انفنكس

مواصفات أحدث منتجات إنفينيكس العالمية

أندرويد 16

Android 16.. تاريخ الإصدار والأجهزة المؤهلة وميزات جديدة

بالصور

بدون أدوية.. خطوات بسيطة لخفض السكر التراكمي بالتغذية العلاجية

طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية
طرق فعالة لعلاج السكر التراكمي بدون ادوية

هيونداي تستدعي 620 سيارة كهربائية وتحذر من ركنها بجوار المنزل

هيونداي
هيونداي
هيونداي

علامات الحزن تظهر على لطيفة أثناء تقديم واجب العزاء فى زياد الرحباني

لطيفة
لطيفة
لطيفة

رغم تخفيضات الأسعار.. تكدس سيارات كورفيت Z06 داخل المعارض

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

فيديو

القبض على رمضان صبحى

مطار القاهرة كشف الموضوع .. القبض على رمضان صبحي بسبب قضية

اخر أعمال شمس الكويتية

شمس الكويتية تكشف كواليس “طز”: أغنية من القلب ورسالة لكل طاقة سلبية

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد