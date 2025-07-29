حاتم باشات: الجبهة الوطنية دفع بكفاءات في انتخابات الشيوخ قادرة على التعبير عن تطلعات المواطن

أكد اللواء حاتم باشات، عضو أمانة الدفاع والأمن القومي بحزب الجبهة الوطنية، على الأهمية البالغة لـ مجلس الشيوخ في دعم استقرار الدولة وتعزيز العمل التشريعي، مشددًا على أن المجلس يمثل ركيزة أساسية في البنيان الدستوري، من خلال ما يقدمه من رؤى متعمقة ومراجعات دقيقة للتشريعات والسياسات العامة.

وأوضح "باشات"، في تصريحات صحفية اليوم، أن من الضروري إدراك طبيعة واختصاصات مجلس الشيوخ، وعدم التقليل من دوره، مؤكدًا أنه بموجب الدستور، يختص المجلس بدراسة مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب وغيرها من القضايا المحالة من رئيس الجمهورية وإبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية، ومناقشة السياسات العامة للدولة، ما يجعله بيت خبرة داعمًا لعملية صنع القرار.

وأضاف "، أن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني ومسؤولية تقع على عاتق كل مواطن حريص على مستقبل الوطن واستقراره، لافتًا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة تمنح المجلس شرعية قوية وتضمن تمثيلًا حقيقيًا لمختلف فئات المجتمع.

وأشار اللواء حاتم باشات إلى أن حزب الجبهة الوطنية يولي أهمية كبيرة لهذا الاستحقاق الديمقراطي، ويحرص على الدفع بكفاءات وطنية قادرة على تمثيل صوت المواطن، والمساهمة في صياغة مستقبل تشريعي يعزز الأمن القومي ويراعي احتياجات التنمية الشاملة.

ونوه بأن جميع مرشحي الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ تم اختيارهم بنزاهة وشفافية بما يضمن توافر كافة المؤهلات العلمية والخبرات التي تتماشى مع طبيعة مجلس الشيوخ وبما يضمن كفاءتهم في تمثيل الشارع المصري وعرض مشاكله واحتياجاته الحقيقية والتعبير عنها، مشيرًا إلى تنوع مرشحي الحزب يخلق قوة استثنائية داخل الهيئة البرلمانية في المجلس القادم تعمل لصالح الشعب المصرية والدولة المصرية أولا وأخيرًا.

واختتم "باشات" بالتأكيد على أن بناء الجمهورية الجديدة يستدعي تضافر كل الجهود، وفي مقدمتها المشاركة الفاعلة في الانتخابات، باعتبارها أداة للتعبير عن الإرادة الشعبية، وخطوة نحو ترسيخ الاستقرار والديمقراطية في مصر