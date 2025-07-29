رئيس الأعلى للإعلام يلتقي لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بتشكيلها الجديد

عقد المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعًا مع أعضاء لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بتشكيلها الجديد برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

شارك في الاجتماع من أعضاء اللجنة كلً من محمـــد ابراهيـــــم مصطفـــى محمــــد، المشرف على البرامج الرياضية بالتليفزيون المصري، ود. محمد فضل الله، أستاذ التربية الرياضية بجامعة حلوان، والمهندس شريف أمين، خبير الإدارة الرياضية، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، وعبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق، ومحمد عادل ماهر، الخبير الإعلامي، والكاتبة الصحفية عبير أنور.

وتم خلال اللقاء، مناقشة دعوة بعض الإعلاميين العاملين في البرامج الرياضية، لعقد لقاء خلال الأسبوع المقبل، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.