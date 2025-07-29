قرار وزاري بتكليف إسماعيل القن بتسيير أعمال جامعة كفر الشيخ

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، قراراً بتكليف الدكتور إسماعيل إسماعيل القن؛ لتسيير أعمال جامعة كفر الشيخ، ابتداءً من الأول من أغسطس المقبل، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيسًا للجامعة.

جاء هذا القرار عقب انتهاء المدة القانونية للدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

السيرة الذاتية للدكتور إسماعيل القن

جدير بالذكر أن الدكتور إسماعيل القن، من مواليد مركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وتخرج في كلية الطب البيطري جامعة القاهرة في مايو 1993م، وعُين معيدًا بكلية الطب البيطري بنفس الجامعة في نوفمبر عام 1994م.

تدرج القن في الدرجات العلمية، بدءًا من درجة مدرس مساعد التي نالها في أكتوبر 1997م، ورُقي إلى درجة مدرس في أبريل 2002م، وحصل على درجة أستاذ مساعد في مايو 2007م، ونال درجة الأستاذية في التوليد والتناسل والتلقيح البيطري في أكتوبر 2012م.

حصل الدكتور إسماعيل القن، على عدد من الجوائز العلمية، منها جائزة النشر العلمي بجامعة كفر الشيخ في أبريل 2010م، وعُين وكيلًا لكلية الطب لكلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع لمدة 3 سنوات من ديسمبر 2012 وحتى 2015م.

وصدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور إسماعيل القن، عميدًا لكلية الطب البيطري بالجامعة، في مارس 2017م، وحظى بتجديد الثقة عميدًا لكلية الطب البيطري لفترة ثانية في يونيو 2020 إلى أن صدر له قرار جمهوري بتعيينه نائباً لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث في فبراير عام 2023م.