بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الختامي لحزب "مستقبل وطن" لانتخابات الشيوخ

ينطلق بعد قليل فعاليات المؤتمر الجماهيري الختامي لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة القاهرة، والمُخصص لدعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويشهد المؤتمر حضور قيادات الأمانة المركزية للحزب، وفي مقدمتهم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى جانب مشاركة كافة مرشحي الحزب على نظامي الفردي والقائمة، وسط استعدادات تنظيمية واسعة لحشد جماهيري كبير.

ويأتي المؤتمر في إطار سلسلة الفعاليات الجماهيرية التي ينظمها الحزب بمختلف المحافظات لدعم مرشحيه.