بمشاركة 10 آلاف مواطن.. أكبر مؤتمر جماهيري في الصعيد لدعم مرشحي "مستقبل وطن" بأسوان

شهدت قرية وادي خريت التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، مساء أمس، تنظيم أكبر مؤتمر جماهيري حاشد في الصعيد لدعم مرشحي حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ، بحضور أكثر من 10,000 مواطن من أبناء القرية والمناطق المجاورة، في مشهد يعكس الوعي السياسي الكبير لدى أبناء النوبة، وحرصهم على المشاركة الفاعلة في دعم مسيرة الدولة المصرية.

المؤتمر، الذي أقيم وسط أجواء وطنية حماسية، جاء تأكيدًا على دعم المواطنين الكامل للقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرصهم على استمرار جهود التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.

وخلال المؤتمر، دعا المتحدثون جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة الإيجابية في التصويت خلال أيام الاقتراع المقررة في 4 و5 أغسطس المقبل، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، ورسالة قوية لدعم الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.

كما عبّر الحضور عن ثقتهم في مرشحي "مستقبل وطن"، مشيرين إلى أنهم الأقدر على تمثيل صوت المواطن والدفاع عن مصالحه داخل مجلس الشيوخ، في ظل ما يمتلكونه من كفاءة وخبرة وقرب من نبض الشارع.

جاء المؤتمر في إطار الحراك الشعبي المتزايد بالمحافظة استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وشهد حضور عدد من القيادات الشعبية والتنظيمية، إضافة إلى ممثلي القبائل والعائلات النوبية، الذين عبّروا عن ثقتهم في مرشحي الحزب، باعتبارهم ممثلين حقيقيين لطموحات المواطنين وأصواتهم في البرلمان.

الحضور الجماهيري الضخم عكس التلاحم بين أهالي نصر النوبة ومشروع الدولة الوطنية، وأكد على وعي المواطنين بأهمية المرحلة، وضرورة الاصطفاف خلف القيادة السياسية من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

يأتي هذا المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات موسعة ينظمها الحزب في مختلف مراكز محافظة أسوان، في إطار خطته للتواصل المباشر مع المواطنين، وحثهم على ممارسة حقوقهم السياسية والمشاركة الفعالة في صنع القرار الوطني.