بالصور .. وصول جورج وسوف القاهرة لإحياء حفل ضخم بالعلمين

وصل منذ قليل سلطان الطرب جورج وسوف مطار القاهرة استعدادا لإحياء حفل ضخم مساء بعد غد الخميس 31 يوليو داخل سكاي بالعلمين الجديدة.

كان في استقبال جورج وسوف بمطار القاهرة المنتج تامر عبد المنعم ونجله يوسف ويتجه الآن إلى احد منطقة العلمين الجديدة للإقامة بأحد الفنادق ومتابعة بروفات الحفل بصحبة فرقته الموسيقية.

وتم عمل ديكورات ترحيب بجورج وسوف وكتابة " welcome wassouf " داخل غرفته بالفندق.

وكان سلطان الطرب جورج وسوف قد نعى الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وكتب جورج وسوف عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع، أعمالك رح تبقى خالدة وفنك العظيم بالقلب والفكر على مر الاجيال، أحرّ التعازي للسيدة فيروز الأم ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد”.