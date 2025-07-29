انقسام بمجلس إدارة نادي طهطا .. وطلبات بتدخل الجمعية العمومية

شهد نادي طهطا أنقسام بين أعضاء مجلس الإدارة علي خلفية رحيل المدير الفني للفريق الأول محمد صديق قبل أيام قليلة من غلق باب القيد وانطلاق الموسم الجديد.

وسجل عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي اعتراضهم على قرار تعيين المدير الفني منذ البداية حيث سبق ورحل مرتين في الموسم الماضي وتم اقتراح اسم أيمن صديق لتولي المهمة

ورفض المجلس الاسم المقترح الجديد وقررت الأغلبية تعيين محمد صديق مدير فني للفريق الأول وعلى أثر هذا القرار اعتذر عدد من الكوادر الفني والإدارية داخل النادي وتم التراجع عن التعاقد مع بعض اللاعبين الذي تم الإعلان بالفعل عن ضمهم استعدادا للموسم الجديد.

واعترض أعضاء المجلس على تحركات بعض أعضاء المجلس الأخيرة والاتصال بضياء الزعيم لتولي مهمة تدريب الفريق حيث أكدوا أن القرار اتخذ دون علمهم.

وطالب عدد من أعضاء مجلس الإدارة تدخل الجمعية العمومية لحسم الموقف وحل الخلاف حول تعيين المدير الفني بعد إصدارهم بيان حول أزمة رحيل المدير الفني.

ويحاول بعض أعضاء المجلس تفادي أخطاء الموسم الماضي حيث ابتعد نادي طهطا عن المنافسة واحتل المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني ب.