صبري عبد المنعم يطلب من الجمهور الدعاء لـ لطفي لبيب

وجه الفنان صبري عبد المنعم رسالة دعم للفنان القدير لطفي لبيب بعد تدهور حالته ودخوله العناية المركزة.

قال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد "ألف سلامة علي الفنان الجميل لطفي لبيب، ربنا يشفيه يارب، حبيبي و أخويا، جالي المستشفي وانا تعبان، بطلب من كل الجمهور الدعاء له".

يذكر أن قالت ابنة لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" الإخباري: “والدي في العناية المركزة، الحالة حرجة وادعوله”.

يذكر أن الفنان القدير لطفي لبيب تصدر مؤشر البحث جوجل بعد أن انفرد موقع “صدى البلد” بخبر دخوله المستشفى بشكل مفاجئ.

وقال الفنان لطفي لبيب، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "أنا بخير ولكن تم حجزي في المستشفى، وحاليا ممنوع من الكلام، وأرجو من الجمهور الدعاء لي بالشفاء".

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.