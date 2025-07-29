في فصل الصيف.. نصائح تهمك للوقاية من الأمراض التنفسية

أكد الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن التهوية السليمة امر في غاية الاهمية خلال فترة الصيف كي لا نكون عرض للإصابة بامراض الجهاز التنفسي .



وقال حسام حسني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" يجب ان نهتم بغسل اليدين لان اليدين تعتبر مصدر من مصادر العدوى والإصابة بالامراض التنفسية ".



وتابع حسام حسني :" على المواطن ان يكثر من شرب السوائل باستمرار خاصة في فصل الصيف لأن عدم شرب المياه بانتظام يؤدي إلى جفاف الأنسجة المخاطية التي تعتبر خط الدفاع الاول عن الجسم من الامراض التنفسية ".



وأكمل حسام حسني :" يجب ان يقلع المواطن عن التدخين سواء كان سلبي أو إيجابي لان التدخين يجعل الإنسان عرضة إلى ضعف مناعة الجهاز التنفسي".