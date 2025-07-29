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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية

القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية
القوات البحرية تستقبل وفدا من الكلية البحرية التركية
محمد إبراهيم

استقبلت قاعدة الأسكندرية البحرية السفينة الحربية التركية سفينة الإبرار TCG SANCAKTAR (L-403) ) ] وعلى متنها عدد من أعضاءهيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية التركية فى زيارة رسمية إلى قاعدة الأسكندرية البحرية .

وأعرب اللواء بحرى أ ح محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية خلال لقاءه بالبروفيسور  كمال الدين شاهين عميد الكلية البحرية التركية والوفد المرافق له عن تقديره لزيارة الكلية البحرية التركية لقيادة القوات البحرية ، مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية البحرية المصرية والتركية .

من جانبه أعرب عميد الكلية البحرية التركية عن إعتزازه وتقديره للقوات البحرية المصرية مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة التى تسهم فى صقل مهارات وخبرات ضباط وطلبة الكلية البحرية التركية فى مختلف مجالات العلوم العسكرية البحرية.

وعلى هامش الزيارة قام طلبة الكلية البحرية التركية بزيارة مكتبة الأسكندرية وقلعة قايتباى الأثرية ومنطقة الأهرامات بالجيزة والمتحف المصرى الكبير.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

القوات البحرية الكلية البحرية التركية البحرية التركية القوات المسلحة قاعدة الأسكندرية البحرية المتحف المصرى الكبير

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