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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن يكشف تطورات حاله المغربي صلاح مصدق

احمد حسن
احمد حسن
ميرنا محمود

أعلن احمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تعافي المغربي صلاح مصدق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

و كتب احمد حسن :المغربي صلاح مصدق يتعافى من الإصابة ويشارك في جزء من التدريبات الجماعية للزمالك.

وشارك المغربي صلاح الدين مصدق مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في جانب من التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وكان اللاعب تعرض لإصابة عبارة عن شد عضلي خفيف، خلال معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في العاصمة الإدارية.

وبعد ذلك واصل اللاعب خوض برنامجه التأهيلي الذي يخضع له على هامش المران، من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

احمد حسن صلاح مصدق تعافي صلاح مصدق

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