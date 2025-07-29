عاصم الجزار: لولا استثمار الدولة بالعلمين الجديدة لما شهدنا الطفرة برأس الحكمة

أكد عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن مشروع "الجمهورية الجديدة" الذي تتبناه الدولة المصرية نجح في إرساء قواعد التنمية الشاملة، وساهم في جذب استثمارات كبرى من القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين.

وقال عاصم الجزار، خلال لقاء له لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن حزب الجبهةالوطنية يتبنى مفهومًا عقلانيًا للإصلاح يجمع بين رفض الجمود وتجنّب الثورية المطلقة، مشيرًا إلى أن الحزب يسير على خطى "صوت الحكمة" لتحقيق الصالح العام، من خلال رؤية متوازنة تسعى للإصلاح التدريجي المنضبط.

وتابع رئيس حزب الجبهة الوطنية، أنه لولا استثمار الدولة في مدينة العلمين الجديدة، لما شهدنا الطفرة الاستثمارية الحالية في منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن التنمية العمرانية والاستراتيجية لا تأتي صدفة، بل برؤية وتخطيط طويل الأمد.

وأشار عاصم الجزار إلى أن الإصلاح الحقيقي هو مفتاح الاستقرار والسلام، ولا توجد دولة في العالم ازدهرت دون أن تمرّ بمرحلة إصلاح شاملة تقودها مؤسسات مسؤولة.