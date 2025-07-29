شيري تطلق 5 طرازات جديدة دفعة واحدة بالسوق المصري

أعلن الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، عن إطلاق خمسة طرازات جديدة دفعة واحدة داخل السوق المصري.

وتضم سيارات شيري التي تم طرحها بالسوق المحلي، تيجو 9 التي تم اطلاقها لأول مرة في مصر، إلى جانب تيجو 8 برو ماكس، و تيجو 7 برو ماكس، و أريزو 8، والنسخة الجديدة من أريزو 5 المجمعة محليًا.

أما عن مواصفات السيارات الجديدة: فتنتمي تيجو 9 إلى فئة سيارات الـ SUV الفاخرة، وتعمل بمحرك 1.5 لتر تيربو مع نظام هايبرد قابل للشحن الخارجي وبطارية ليثيوم، بقوة مجمعة تصل إلى 210 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 440 نيوتن متر، مما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 1300 كم.

أما Tiggo 8 Pro Max، فتأتي مزوّدة بمجموعة من التجهيزات المتطورة تشمل، محرك 1.6 لتر تيربو يولّد قوة 197 حصاناً، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات DCT-Wet .

وفيما يخص سيارة Tiggo 7 Pro Max ال SUV فتأتي بمحرك 1.5 لتر تيربو يولّد قوة 145 حصاناً، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات DCT-Wet .

في حين تأتي Chery Arrizo 8 بمواصفات محرك سعة 1.6 لتر تيربو يولّد قوة 197 حصانًا، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات DCT-Wet ، وتتوفر بفئتين Luxury و .Flagship

أما New Chery Arrizo 5 المُجمعة محليًا، فتقدم بثلاث فئات: MT، Basic، وComfort، وتعمل جميعها بمحرك سعة 1.5 لتر يولّد قوة 114 حصاناً عند 6150 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر عند 3800 دورة. تأتي بناقل حركة أوتوماتيكي CVT، في حين تُزوّد فئة MT بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

وفي هذا السياق، صرح سعد حبيب، رئيس قطاع مبيعات سيارات الركاب بشركة "جي بي أوتو ، قائلاً: "فخورون جداً بإطلاق خمسة طرازات جديدة من شيري في وقت واحد، وهي خطوة نادرة في سوق السيارات المصري، وتعكس ثقة شيري المتزايدة وريادتها المستحقة. هذه الإطلاقات تعكس التزامنا الراسخ بتوفير سيارات تلبي احتياجات جميع العملاء، من الباحثين عن الأداء العملي إلى محبي الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف سعد: “ما نقدمه اليوم ليس فقط تنوعاً في الطرازات، بل هو رؤية متكاملة تهدف إلى تقديم حلول تنقل ذكية، مدعومة بخدمة ما بعد البيع وشبكة توزيع واسعة، لضمان تجربة امتلاك استثنائية لكل عميل.”