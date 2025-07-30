صفقة على صفيح ساخن.. أحمد عيد يتمسك بالزمالك و«المصري» يُطالب بالمقابل

كشف الإعلامي سيف زاهر عن ضغط اللاعب أحمد عيد على إدارة نادي المصري، من أجل السماح له بالانتقال إلى صفوف الزمالك خلال الموسم الجاري.

وكتب سيف زاهر عبر حسابه على فيسبوك: "أحمد عيد أبلغ إدارة المصري برغبته في الرحيل والعودة إلى الزمالك، ورفضه تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجديد."

من جانبه، كشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن المدير الرياضي للفريق، جون إدوارد، أنهى جميع الاتفاقات الشخصية مع أحمد عيد، سواء من حيث الراتب أو مدة التعاقد، مشيرًا إلى أن اللاعب رحّب بشدة بالعودة إلى الزمالك وأعرب عن سعادته بهذه الخطوة.

وأضاف المصدر أن المدير الفني البلجيكي، يانيك فيريرا، أبدى إعجابه الشديد بقدرات أحمد عيد، نظرًا لحاجة الفريق لتدعيم مركز الظهير الأيمن بلاعب جاهز وقادر على تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

ورغم الاتفاق الكامل مع اللاعب، إلا أن إتمام الصفقة لا يزال مرهونًا بموافقة إدارة النادي المصري على رحيله، في ظل تمسكها بالحصول على مقابل مالي مناسب.