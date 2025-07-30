مشروب صباحي خارق.. عصير البنجر مع بذور الشيا لتنقية الجسم وتعزيز الصحة

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فوائد عصير البنجر مع بذور الشيا

ويمكن لعصير البنجر مع بذور الشيا أن يُحدث فرقًا ملحوظًا في صحتك عند تناوله صباحًا على معدة فارغة.

هذا المشروب البسيط يجمع بين فوائد البنجر الغني بمضادات الأكسدة والنترات، وبين القيمة الغذائية العالية لبذور الشيا المليئة بالألياف والبروتين وأحماض أوميجا3.

ويُعد عصير البنجر وبذور الشيا خيارًا مثاليًا لمن يرغب في تحسين الهضم، دعم القلب، تنظيم السكر في الدم، وحتى فقدان الوزن بطريقة طبيعية.

فوائد عصير البنجر مع بذور الشيا

وهناك العديد من فوائد عصير البنجر مع بذور الشيا، وفقًا لتقرير نشره موقع Times of India، وتشمل ما يلي :

ـ تعزيز صحة القلب:

البنجر يحتوي على نترات طبيعية تُساهم في خفض ضغط الدم، في حين تعمل أحماض أوميغا 3 في الشيا على تقليل الكوليسترول الضار ودعم مرونة الشرايين.

ـ تحسين الهضم:

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك، بينما يعمل البنجر كمضاد حيوي طبيعي يعزز نمو البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي.

فوائد عصير البنجر مع بذور الشيا

ـ دعم فقدان الوزن:

الألياف والبروتين في الشيا يُعززان الشعور بالشبع، ويُقللان من الرغبة في تناول الطعام، مما يجعل المشروب خيارًا فعالًا في خطط التخسيس.

ـ تقليل الالتهابات:

مضادات الأكسدة القوية في البنجر تُساعد على تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض القلب والسكري.

فوائد عصير البنجر مع بذور الشيا

ـ تنظيم سكر الدم:

الشيا تُبطئ امتصاص الكربوهيدرات، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر، كما أن البنجر يتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، ما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.

ـ تحسين صحة البشرة:

مضادات الأكسدة الموجودة في البنجر تُحارب الجذور الحرة، بينما تعمل أحماض أوميغا 3 في الشيا على ترطيب البشرة وتعزيز نضارتها ومرونتها.

فوائد عصير البنجر مع بذور الشيا

نصيحة الخبراء عند تناول عصير البنجر وبذور الشيا

لأفضل النتائج، يُنصح بنقع ملعقة صغيرة من بذور الشيا في الماء لعدة دقائق، ثم خلطها مع كوب من عصير البنجر الطازج وتناوله صباحًا.

وهذا المشروب ليس فقط مُنعشًا، بل يمثل خطوة ذكية نحو نمط حياة أكثر صحة وتوازنًا، دون الحاجة إلى مكملات أو علاجات باهظة.