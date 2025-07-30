إطلالة بسيطة.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت داليا مصطفى، مرتديه جيب قصيرة باللون الرمادي، ونسقت معها توب بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد داليا مصطفى، في المكياج على وضع لمسات رقيقة من مكياج العيون ليكشف جمالها ، مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت داليا مصطفى، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة داليا مصطفى