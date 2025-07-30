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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

10 جنيهات فقط .. شواطئ الإسكندرية ترحب بزوارها بأقل الأسعار

الإسكندرية
الإسكندرية
البهى عمرو

قال أحمد بسيوني، مراسل قناة "صدى البلد" من مدينة الإسكندرية، إن شواطئ عروس البحر المتوسط تشهد إقبالًا كثيفًا من المصطافين، خاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن المدينة تُعد من أرخص المصايف على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"  أن أسعار الشواطئ الخاصة تبدأ من 10 جنيهات وتصل إلى 25 جنيهًا للفرد، فيما توجد شواطئ عامة بسعر 5 جنيهات، إلى جانب شواطئ مجانية مثل شاطئ الأنفوشي التابع للإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وأكد أن نسبة الإقبال هذا العام ارتفعت مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تصل في بعض الأيام العادية إلى 90% وأحيانًا 100%، مع تزايد رحلات اليوم الواحد.

وشدد بسيوني على أن النزول إلى البحر مسموح فقط من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وهي فترة تواجد المنقذين، محذرًا من خطورة النزول في الليل، بسبب ضعف الرؤية وغياب فرق الإنقاذ، وهو ما دفع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد لتغليظ العقوبات على مستأجري الشواطئ في حال المخالفة، حيث تم توقيع غرامات تجاوزت 62 مليون جنيه خلال الشهر الأخير.

وأشار إلى أن الشواطئ تظل مفتوحة ليلاً للتنزه فقط وليس للنزول، وقد تم عقد اجتماعات دورية بين المحافظة والمستأجرين لمتابعة تطبيق القرارات حفاظًا على أرواح المصطافين.

مدينة الإسكندرية الإسكندرية صباح البلد صدى البلد

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