رئيس جامعة الإسكندرية يستعرض مستجدات التوسع بفرعى أبو ظبى وماليزيا

استعرض الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال انعقاد مجلس الجامعة اليوم الثلاثاء برئاسته، نتائج زيارته الأخيرة إلى أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي في إطار الاستعداد لبدء الدراسة بفرع الجامعة هناك اعتباراً من العام الأكاديمي 2025/2026. وأوضح أن الزيارة شملت لقاءً مع مسؤولي وزارة التعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم مناقشة التفاصيل المتعلقة بالبرامج الأكاديمية المزمع طرحها بالفرع على مستوى مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستتضمن إطلاق برامج تمنح درجات جامعة الأسكندرية وبرامج دولية تمنح درجات مزدوجة بالتعاون مع عدد من الجامعات الأمريكية والبريطانية والأوربية ذات التعاون الأكاديمى مع جامعة الإسكندرية، وأضاف رئيس الجامعة أنه يجري حالياً الإعداد لتشكيل مجلس أمناء لفرع الجامعة في أبو ظبي وفقا لمتطلبات وزارة التعليم العالي بدولة الإمارات، يضم نخبة من الشخصيات البارزة، بما يعزز من كفاءة الحوكمة والدعم المؤسسي للفرع الجديد.

كما استعرض رئيس الجامعة خطة إطلاق فرع جامعة الإسكندرية في ماليزيا، على نمط فرع أبو ظبي، بحيث يُقدم برامج جامعة الأسكندرية وبرامج دولية بهدف جذب الطلاب من ماليزيا ودول شرق آسيا، بما يسهم في توسيع نطاق الجامعة عالميًا وتعزيز التبادل الأكاديمي والثقافي مع دول المنطقة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية على أهمية مشاركة جميع كليات الجامعة في المبادرة الرئاسية "كُن مستعدًا"، التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع صندوق تطوير التعليم وعدد من الشركاء الدوليين، بهدف تأهيل الطلاب بمهارات المستقبل التي يتطلبها سوق العمل، في مجالات تشمل المهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، والابتكار المؤسسى، مشيراً إلى قيام المراكز الجامعية للتطوير المهنى بالجامعة بتقديم التدريبات المطلوبة، بالإضافة إلى برامج تدريبية إلكترونية تتيح فرص التعلم عن بُعد.

وكرم المجلس الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الطب، بمناسبة انتهاء فترة عمله، وثمّن رئيس الجامعة ما بذله خلال فترة عمله من تفانٍ في أداء المسؤوليات الأكاديمية والإدارية، وسعيه المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة للطلاب ودعم العملية التعليمية، وإدارته لجميع الملفات بحرفية شديدة، متمنياً له دوام التوفيق في مسيرته العلمية والمهنية.

كما كرم المجلس كل من الدكتور محمد بهى الدين عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد وهبان عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والدكتور أسعد الكيكى عميد كلية التربية الرياضية للبنين بأبى قير، بمناسبة انتهاء فترة عملهم، وذلك بمناسبة انتهاء فترة توليهم مهامهم كعمداء لكلياتهم، مثمناً جهودهم المخلصة وعطاءهم الأكاديمى والإدارى الذى أسهم في دعم العملية التعليمية وتطوير الأداء المؤسسي داخل كلياتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في مسيرتهم المهنية والعلمية المقبلة.

ووافق المجلس على ضوابط التحويل ونقل القيد والقبول لكليات الجامعة للعام الاكاديمى ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ووافق المجلس على إنشاء درجة الدبلوم المهنية فى الطب النفسى للأطفال والمراهقين بكلية الطب.

ووافق المجلس على إنشاء برنامجى الماجستير المهنى فى إدارة الكوارث البيئية، وسلامة العمليات، وإنشاء (٣) برامج ماجستير فى التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا الحيوية الشرعية، والتكنولوجيا الحيوية وعلوم النانو، بمعهد الدراسات العليا والبحوث بنظام الساعات المعتمدة.

ووافق المجلس على التعاون بين كلية التربية الرياضية للبنات وكلية تيرى فوكس لعلوم الرياضة والأعمال بكندا، لتقديم دورات تدريبية وشهادات بنظام التعليم عن بعد، وذلك فى إطار الإتفاقية الموقعة بين الجانبين.

ووافق المجلس على منح (١٠٠) منحة بالدبلومات المختلفة لطلبة الدراسات العليا بكلية الطب البيطرى (خلال فصلى الخريف ٢٠٢٥ والربيع ٢٠٢٦) على أن يكون التخفيض بنسبة ٥٠ % للساعة المعتمدة.

ووافق المجلس على منح كلية الزراعة (٥٠) منحة بخصم ٥٠% من قيمة الساعات المعتمدة، لطلاب الدراسات العليا المستجدين المسجلين بدرجة الماجستير المهنى، ودرجة الدبلومة المهنية فى العيادة النباتية وتقنيات صحة النبات.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون المؤسسى بين جامعة الإسكندرية والإتحاد من أجل المتوسط، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الزراعة) وجامعة الجنوب الغربى بجمهورية الصين الشعبية، وبرتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الأعمال) وكلية ديجروت للأعمال بجامعة ماك ماستر بكندا.

ووافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة إلى كلية العلوم من كل من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات (سيدبك) بقيمة مليون جنيه ومن الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) بمبلغ ٢ مليون جنيه، وشركة الشرق الأوسط للتكرير (ميدور) بمبلغ ٢ مليون و٢٥٠ ألف جنيه لتجديد وتطوير معامل وترميم سور مبنى الكلية بالشاطبى، ومن شركة أبو قير للأسمدة وصناعة الكيماويات بمبلغ ١,٥ مليون جنيه لإصلاح وترميم أجزاء من مبنى الكلية بمحرم بك، وشركة أنجلو أفريكا بمبلغ ٢ مليون جنيه وشركة أبو قير للبترول بمبلغ ٦,٥ مليون جنيه لشراء أجهزة وتجهيزات ورشة لقسم الجيولوجيا بالكلية.

ووافق المجلس على ترقية ٢٦ عضو هيئة تدريس، ٩ إلى وظيفة أستاذ، و ١٧ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢٠ مدرس، ومنح ٨١ درجة دكتوراه، و ٢٢٣ درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.