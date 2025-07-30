محافظ أسوان: نسعى لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية وفقا للمعايير الدولية

استكمل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد مستشفى كوم أمبو المركزى وذلك لمتابعة أسلوب العمل ومستوى الأداء داخل الصروح الطبية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، والتى شهدت التشغيل الرسمى لها فى بداية يوليو الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووفقاً لموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى .

وأثناء جولته برفقة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ ، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة ، والدكتور أحمد أبو دوح مدير المستشفى ، وطه حسين رئيس المدينة .

أكد الدكتور إسماعيل كمال على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية داخل المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية المدرجة بالمنظومة الجديدة ، والتى شهدت تحويلها إلى بانوراما جمالية متكاملة العناصر من الكوادر البشرية لأطقم الأطباء والتمريض ، فضلاً عن ما شهدته من تطوير وتجميل ورفع كفاءة لتصبح جاهزة لخدمة المواطن الأسوانى على الوجه الأكمل .

الصروح الطبية

وأشار إلى أهمية الإنتهاء من تجهيز المبنى الجديد بمستشفى كوم أمبو المركزى الذى سيتم نقل قسم الغسيل الكلوى إليه ليضم 31 ماكينة لما سيمثله من إضافة هامة لمكونات المستشفى التى تخدم أكثر من 500 ألف نسمة بالمركز والقرى التابعة له .

وتضم 100 سرير على مساحة 9900 م2 ، منهم 80 سرير داخلى ، فضلاً عن أقسام الطوارئ والأشعة وقسطرة القلب ، وعناية القلب ، والنساء والتوليد والحضانات والعمليات بواقع 6 غرف منها 4 كبرى و 2 صغرى ، والعناية المركزة والمتوسطة ، والصيدلية المركزية ، والحضانات بواقع 38 حضانة ، وبنك الدم والمعمل الرئيسى و 2 غرفة لسحب العينات ، وأماكن لإنتظار السيارات .

وحرص المحافظ على الإستماع لمطالب المواطنين سواء من المرضى أو المترددين على المستشفى ، موجهاً المسئولين بسرعة تلبيتها وفقاً للإمكانيات المتاحة بالشكل المطلوب .