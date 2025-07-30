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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القاهرة يشرف على نقل الباعة الجائلين بجوار حديقة الأزبكية إلى جراج العتبة

محافظ القاهرة يشرف على أعمال نقل الباعة الجائلين المتواجدين بجوار حديقة الأزبكية إلى جراج العتبة
محافظ القاهرة يشرف على أعمال نقل الباعة الجائلين المتواجدين بجوار حديقة الأزبكية إلى جراج العتبة
أ ش أ

 أشرف محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر على أعمال نقل الباعة الجائلين المتواجدين بجوار حديقة الأزبكية إلى جراج العتبة، ورفع الإشغالات في المنطقة المحيطة بها في إطار أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والتي تقوم بها وزارة الإسكان، وتشمل مجمع المسارح، ومنطقة بيع الكتب استعدادا لافتتاح حديقة الأزبكية قريبا.


وأكد محافظ القاهرة حرص الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للانتهاء من أعمال التطوير ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية والمميزة لمنطقة القاهرة الخديوية والتاريخية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

محافظ القاهرة نقل الباعة الجائلين حديقة الأزبكية جراج العتبة منطقة القاهرة الخديوية

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