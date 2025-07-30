حملات تفتيشية مفاجئة بمستشفى ووحدة صحة سفاجا

نفذت إدارة المتابعة بمديرية الشؤون الصحية، اليوم، في إطار حرص محافظة البحر الأحمر على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين،حملة مرور ميداني على مستشفى سفاجا المركزي ووحدة صحة سفاجا، وذلك بتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وتعليمات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

استهدفت الزيارة الميدانية تقييم مدى انتظام سير العمل داخل المنشأتين، ومتابعة التزام الفرق الطبية والإدارية بالانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وسجلات تردد المرضى، فضلاً عن التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، ومدى تطابق الخدمات المقدمة مع المعايير الطبية المعتمدة.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة متكاملة وضعتها مديرية الشؤون الصحية لمتابعة وتقييم أداء المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ بضرورة ضمان خدمات صحية آمنة وفعالة تليق بكرامة المواطن.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل العربي أن هذه الجولات المفاجئة تهدف إلى تعزيز ثقافة الانضباط المهني وتحقيق الجودة داخل المؤسسات الصحية، مشددًا على أن المديرية تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين الأداء الميداني من خلال التنسيق الدائم مع مختلف الأجهزة التنفيذية.

وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتوفير بيئة صحية متكاملة للمواطنين، بما يضمن حصولهم على رعاية طبية متقدمة وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة.