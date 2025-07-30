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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اعتماد إنشاء أول مدرسة تكنولوجية متخصصة بمحافظة البحر الأحمر

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أعلنت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اعتماد إنشاء أول مدرسة تكنولوجية متخصصة بمحافظة البحر الأحمر ، وهي  مدرسة WE التكنولوجية، بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلة في شركة WE، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تبدأ الدراسة بها مع انطلاق العام الدراسي 2025/2026، وذلك استجابة لطلب الإحاطة المقدم منها .

وأكدت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هذا الحدث يمثل تتويجا لجهود امتدت لأكثر من عامين، حيث بدأت حارص بتقديم طلب رسمي للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب في مارس 2023، بإنشاء فرع لمدرسة وين التكنولوجية في الغردقة، ثم إعادة طرحه من خلال طلب إحاطة بلجنة التعليم في فبراير 2025، وهو ما أسفر عن صدور توصية بإدراج مدينة الغردقة ضمن أولويات الخطة القومية لإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وما تلاه من قرار من رئيس مجلس الوزراء باستثناء محافظة البحر الأحمر من بعض الاشتراطات، باعتبارها محافظة حدودية ذات احتياج تنموي خاص.

وأوضحت أن المدرسة الجديدة تمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني بالمحافظة، حيث توفر مسارا تعليميا متطورا يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن المشروع لا يمثل مجرد إضافة تعليمية، بل هو استثمار حقيقي في شباب المحافظة، وخطوة جادة نحو بناء كوادر فنية مدربة وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي.

ولفتت حارص إلى أنه تم تخصيص موقع المدرسة بطريق المطار بمدينة الغردقة، على أن يتم فتح باب التقديم الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم https://dualedu.moe.gov.eg، لافته إلى أن شروط التقديم تشمل الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025، والحد الأدنى للمجموع 240 درجة، وألا يتجاوز عمر الطالب 18 عامًا في 1 أكتوبر 2025، إضافة إلى اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية مع إجادة اللغة الإنجليزية.

وتوجهت حارص بخالص الشكر والتقدير لوزارتي الاتصالات والتعليم، لتلبية حلم عديد من أولياء الأمور في البحر الأحمر، مؤكدة أن الدولة المصرية تشهد تنمية غير مسبوقة في كافة ربوع الوطن، بمختلف المجالات، في عهد الرئيس السيسي، الذي دشن جمهورية جديدة تستند على الإصلاح والبناء والتنمية، وفي مقدمتها بناء الإنسان، لافتة إلى أن إنشاء المدرسة التكنولوجية والتطبيقية في الغردقة، لهي  خطوة استراتيجية نحو تطوير التعليم المهني والفني في صعيد مصر وساحلها الشرقي، وتمكين شبابها من امتلاك أدوات المستقبل.

مدرسة WE التكنولوجية مدرسة تكنولوجية متخصصة البحر الأحمر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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