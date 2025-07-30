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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تستضيف قمة منظمة شنغهاي للإعلام ومراكز الفكر

شنغهاي
شنغهاي
محمد صبري عبد الرحيم

اختتمت في مدينة تشنغتشو الصينية قمة منظمة شنغهاي للإعلام ومراكز الفكر، والتي ركزت على بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

ووفقًا لتقرير نشرته شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، نقلاً عن وكالة Xinhua News Agency، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، أكد ممثلو كبرى وسائل الإعلام ومراكز الفكر على أهمية التفاعل بين دول منظمة شنغهاي للتعاون.

وقالت إيرينا أكولوفيتش، المديرة العامة لوكالة BelTA، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، في كلمتها: "لدى دول المنظمة رؤى مختلفة لحل العديد من المشكلات، لكن الصين بالتحديد أصبحت المركز الذي يساعد على تعزيز الحوار والاستماع إلى بعضنا بعضًا وإيجاد الحلول".

بدوره، شدد سون تشوانغ تشي، مدير معهد روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، على أهمية العلاقات الإنسانية وإشراك المنظمات غير الحكومية والشباب لبناء الثقة وتحقيق التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الخبراء في القمة إلى أهمية العمل المشترك بين وسائل الإعلام والمحللين لتغطية أنشطة المنظمة بموضوعية وتعزيز الرأي العام بدولها.

ودعا ألكسندر لوكين، المدير العلمي لمعهد الصين وآسيا الحديثة في الأكاديمية الروسية للعلوم، الجانبين الصيني والروسي إلى تكثيف التفاعل، حيث أوضح قائلاً: "يسهم تعزيز التعاون بين مراكز الفكر في الصين وروسيا في التفاهم المتبادل بين شعوب بلدينا وعلمائنا وحكوماتنا، وعلاوة على ذلك، يعزز هذا التعاون جودة التحليلات والمعلومات العلمية ويروج لها داخل الدولتين وفي العالم بأسره".

ويرتكز مفهوم بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، الذي كان الموضوع الرئيسي للقمة واقترحه الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2012، على توحيد دول وشعوب العالم لمعالجة التحديات العالمية وضمان التنمية المستدامة.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.

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