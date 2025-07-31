أخبار التكنولوجيا| اختراق جديد يهز تطبيق المواعدة الشهير Tea.. لينوفو تطلق أول لابتوب قابل للتمدد في العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتفها الجديد Moto G06، وذلك بعد مرور فترة قصيرة على طرح النسخة السابقة Moto G05 في يناير الماضي.

يتوقع أن تطلق شركة آبل أول هاتف ذكي قابل للطي في عام 2026، لتدخل رسميا إلى سوق باتت تسيطر عليه حاليا شركات منافسة مثل سامسونج.



شاومي تستعد لإطلاق Redmi 15C .. هاتف اقتصادي بمواصفات قوية

تستعد شركة شاومي لإطلاق هاتفها الجديد Redmi 15C 5G في الهند وأسواق دولية مختارة، إلى جانب نسخة أخرى تدعم شبكات 4G.

في ظل احتدام التنافس التكنولوجي مع الولايات المتحدة؛ تسعى الصين جاهدة لتطوير منظومة ذكاء اصطناعي محلية تستطيع العمل دون الاعتماد على التقنيات الغربية، في محاولة منها لتحصين نفسها أمام الضغوط الأمريكية المتزايدة.

أعلنت شركة OpenAI، عن إطلاق ميزة جديدة داخل تطبيق ChatGPT تحت اسم "وضع الدراسة" Study Mode، تهدف إلى مساعدة الطلاب على تنمية مهارات التفكير النقدي بدلا من الاكتفاء بالحصول على الإجابات الجاهزة.

يبدو أن هاتف Galaxy S26 Ultra القادم من سامسونج سيحمل في جعبته تحسينات داخلية لافتة تجعل منه أحد أقوى الهواتف الرائدة لعام 2026، رغم أن التسريبات الأولية لا تظهر تغييرا جذريا في التصميم.

شهد تطبيق المواعدة Tea المخصص لتعزيز أمان النساء في تبادل المعلومات حول شركائهن السابقين اختراقا أمنيا خطيرا الأسبوع الماضي، كشف عن نحو 72 ألف صورة حساسة.

أعلنت شركة لينوفو Lenovo، عن الإطلاق الرسمي لحاسوبها الثوري ThinkBook Plus Gen 6، أول لابتوب تجاري قابل للتمدد في العالم، وذلك بعد ظهوره لأول مرة ضمن أغرب الابتكارات التقنية في معرض CES 2025 بداية العام.