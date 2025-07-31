منها سبارك وريو.. أحسن عربية مستعملة بـ 500 ألف جنيه

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتناءها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه سبارك، وفولكس فاجن بوينتر، وكيا ريو، ودايو نوبيرا 2، ونيسان صني .

شيفروليه سبارك موديل 2011

تستمد سيارة شيفروليه سبارك موديل 2011 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 160 ألف/كم، وتباع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

شيفروليه سبارك موديل 2011

تباع سيارة شيفروليه سبارك موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 330 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

فولكس فاجن بوينتو موديل 2005

تمكنت سيارة فولكس فاجن بوينتو موديل 2005 من قطع مسافة 280 ألف/كم، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

فولكس فاجن بوينتو موديل 2005

تتوافر سيارة فولكس فاجن بوينتو موديل 2005 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

كيا ريو موديل 2013

تنقل قوة سيارة كيا ريو موديل 2013 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 930 ألف/كم، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

كيا ريو موديل 2013

تأتى سيارة كيا ريو موديل 2013 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

دايو نوبيرا 2 موديل 2003

تباع سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2003 في سوق السيارات المصري باللون الفضي، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 100 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

دايو نوبيرا 2 موديل 2003

سعر سيارة دايو نوبيرا 2 موديل 2003 في سوق السيارات المصري للمستعمل يصل إلي 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2010

تستمد سيارة نيسان صني موديل 2010 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2010

يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل 500 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .