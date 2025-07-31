برج القوس .. حظك اليوم الخميس 31 يوليو 2025: علاقة سامة

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 31 يوليو 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

مشاهير برج القوس

ماجدة الرومي وكريم بنزيما ومحمد سعد ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الخميس 31 يوليو 2025

حلّ المشكلات التي تؤثر على تدفق الرومانسية بحرية. تأكد من أنك تُلبي التوقعات المهنية. أنت أيضًا في وضع جيد من حيث المال والصحة.

توقعات برج القوس في الحب

ينبغي أن تتسم العلاقة بمزيد من التواصل، ومن الضروري أيضًا تقدير المساحة الشخصية للحبيب. بعض العلاقات العاطفية قد تكون سامة، وقد تفضل الخروج منها.

برج القوس وحظك اليوم مهنيا

لا تُعبّر عن آرائك اليوم، وركز على الأداء. قد تواجه اليوم أيضًا مشاكل تتعلق بمشاريع تكنولوجيا المعلومات أو الرسوم المتحركة. يتوقع المصرفيون والمحاسبون والأكاديميون مفاجآت في العمل.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

قد تكون هناك مشاكل بسيطة تتعلق بالساقين والعينين، مثل آلام المفاصل، ولكنها ليست خطيرة. لا تنسَ تناول الأدوية، وعلى من يقضون إجازاتهم توخي الحذر عند المشاركة في أنشطة المغامرات.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

تجنب الاستثمارات الكبيرة في سوق الأسهم، فقد تجد نفسك أيضًا طرفًا في خلافات مالية مع أصدقائك. يفضل بعض كبار السن تقسيم الثروة بين الأبناء. ستكون هناك مناسبة عائلية تتطلب نفقات أيضًا. النصف الثاني من اليوم مناسب أيضًا لشراء منزل أو سيارة.