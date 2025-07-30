طارق رسلان: دعوات التظاهر أمام السفارات المصرية تمثيلية مفضوحة هدفها المتاجرة و المقامرة بمصائر الشعوب

اكد اللواء طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لـ حزب المؤتمر بمجلس الشيوخ ، بان الدعوات التحريضية التي أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض الكيانات المشبوهة المرتبطة بها، والتي تدعو للتجمهر أمام السفارات المصرية بالخارج ، بذريعة التضامن مع قطاع غزة، تمثيلية مفضوحة لن تخدم القضيه الفلسطينية انما هدفها المتاجرة والمقامرة بمصائر الشعوب والاوطان.

واضاف رسلان في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، بان مصر التي تضرب بجذورها في اعماق التاريخ قدمت الغالي والنفيس من اجل القضية الفلسطينية، وان شهامة الرئيس عبد الفتاح السيسي انقذت القضية الفلسطينية من الضياع برفضه التهجير الحفاظ علي القضيه.

وبين ممثل برلمانية الموتمر بالشيوخ بان الدولة المصرية موقفها ثابت وداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق،و أن الأفعال لا الشعارات هي ما يُثبت الصدق والانتماء للقضية.

وشدد طارق رسلان على أن مصر ستظل دائمًا داعمًا حقيقيًا لغزة بكل الوسائل الممكنة، دون مزايدات أو استغلال سياسي رخيص ، واهاب رسلان بأبناء الجاليات المصرية والعربيه والغربيه في مختلف دول العالم بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التحريضية ، والضغط علي اسرائيل لادخال المساعدات وايقاف الحرب.