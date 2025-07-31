وفاء رشاد: الجبهة الوطنية قائم على طرح الأفكار والرؤى الداعمة للدولة

أكدت وفاء محمد رشاد مرشح حزب الجبهة الوطنية ضمن القائمة لانتخابات مجلس الشيوخ، على أهمية المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها استحقاقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا.

وأضافت رشاد، في حوار مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الاربعاء، أن حزب الجبهة الوطنية قائم على طرح الأفكار والرؤى الداعمة للدولة المصرية وتوجهاتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي السياق نفسه، أشارت رشاد، إلى أن الحزب يسعى لتطبيق برامج واقعية تستهدف توعية الشباب والمرأة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء المستقبل.

وأكملت رشاد، أنها ملتزمة بأن تكون صوتًا حقيقيًا لأهل الصعيد ومحافظة قنا تحت قبة مجلس الشيوخ، وخادمةً لكل أبناء المحافظة دون استثناء، مع تمثيلهم بصدق ومسؤولية.