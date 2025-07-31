والد «الأمير النائم» يوجه رسالة للعالم.. فيديو

أكد والد "الأمير النائم"، الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أن لديه نية في تنفيذ أعمال خيرية كثيرة باسم نجله الراحل الأمير النائم، موضحًا أنه ظل يدافع عن نجله طوال حياته، وسيدافع عنه بعد وفاته، وسيقدم له الأعمال الخيرية.

وأوضح والد "الأمير النائم"، الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، أن نجله الراحل "الأمير النائم"، كان يتفاعل معه ومع أسرته خلال فترة الغيبوبة، ولذلك يؤكد أن الراحل كان لديه تجاوب إرادي مع كل من يتعامل معه.

أريد أن يصل كلامي للعالم بالكامل

وقال والد "الأمير النائم"، خلال مداخلة هاتفية من السعودية، ببرنامج "قلبك مع جمال شعبان"، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، إنه يريد أن يصل كلامه للعالم بالكامل، لمعرفة الحقيقة عن نجله الراحل.

تنفس لمدة 4 أشهر

وأضاف أن "الأمير النائم"، خلال الفترة الماضية، كان يتنفس بشكل طبيعي لمدة 4 أشهر، وبعد ذلك انقطع التنفس، وأن حركات اليد كانت أثناء الحديث بجواره، والحديث معه.

وأشار إلى أن الأجهزة والأطباء لم تكن السبب في بقاء “الأمير النائم” على قيد الحياة، كما يردد البعض، والدليل على ذلك عندما أراد الله استرداد الأمانة ذهبت الروح ومات الأمير.

وأوضح أنه من غير المعقول أن تتنشر شائعات كثيرة عن الراحل بهذه الطريقة، وأن الله أخذ الروح في الوقت المكتوب.

