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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس| حظك اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025.. مشاعر طيبة مع حبيبك

برج القوس
برج القوس
نهى هجرس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونعرض لكم توقعات برج القوس اليوم الجمعة 25 يوليو 2025 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج القوس اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025

من المرجح أن تشهد تقدمًا جيدًا في تنمية ثروتك، وسيتحقق ذلك بفضل جهودك المتواصلة.

توقعات برج القوس مهنيا

قد تضطر إلى السفر من أجل عملك، وهذا سيكون مفيدًا.

توقعات برج القوس عاطفيا

من المرجح أن تتبادل مشاعر طيبة مع حبيبك، ستكون هناك مشاعر أكثر لطفًا من جانبك، مما يُمكّنك من تحسين مستوى التناغم.

توقعات برج القوس ماليا

ستُرزق بفرصة ربح المزيد من المال، يمكنك استخدام المال لأغراض روحية.

توقعات برج القوس صحيا

ستكون راحتك الجسدية جيدة هذا اليوم، وستتمتع بصحة جيدة.

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