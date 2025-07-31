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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز التواصل أثناء المخاطر والمشاركة المجتمعية

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنظيم ورشة عمل تدريبية بعنوان “تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية (RCCE)”، نظمتها وحدة التواصل من أجل المخاطر، لرفع كفاءة الكوادر الصحية في التعامل مع الأزمات وفق اللوائح الصحية الدولية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة ركزت على تأهيل الكوادر بمهارات التواصل الفعّال لتقليل أثر الأزمات الصحية، من خلال صياغة رسائل توعوية تتناسب مع احتياجات الجمهور والسياق الثقافي، مع التأكيد على الشفافية والمصداقية لبناء الثقة.

مراحل التواصل أثناء الأزمات

وأكدت الدكتورة شيرين الغزالي، مدير الإدارة العامة للتواصل أثناء المخاطر، أن التدريب تناول مراحل التواصل أثناء الأزمات، من تحديد الجمهور المستهدف إلى تقييم فعالية الرسائل، إلى جانب شرح تقييم المخاطر وخطوات الاستجابة السريعة. كما استعرضت دليل الرسائل الصحية للأسرة المصرية كنموذج لرفع الوعي الصحي.

وشارك في الورشة ممثلون عن إدارات الطب الوقائي والعلاجي، الترصد، مكافحة العدوى، صحة البيئة، الرعاية الأساسية، الصيدلة، والتثقيف الصحي، إلى جانب مسئولي الجمعيات الأهلية والبرامج المجتمعية.

وزارة الصحة والسكان RCCE المخاطر الأزمات الأزمات الصحية

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